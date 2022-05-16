Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı - Son Dakika
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Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı

16.05.2022 19:01
Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı

Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Abdülaziz Yük'ün yanı sıra Okul Müdür Başyardımcısı Kerem Demiral koordinasyonunda, okulun özel eğitim sınıfı öğretmenleri Mehmet Yasin Kurcan ile İncisu Esendemir tarafından düzenlenen etkinlikte; engelli gazeteci Suat Salgın konuşmacı olarak katıldı.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Müdürü Veli Tuncay ve Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday'ın da öğrencilerin arasında izlediği etkinlikte engelliliğin zorluklarını anlatan Salgın, asıl engelin; toplumda engellilere yönelik olumsuz bakış açısı olduğunu savundu.

Fırsat verilmesi halinde engelli bireylerin iş ve sosyal hayatta başarılı olabilmelerinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını kaydeden Suat Salgın, bunun içinde ön yargıların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle farkındalık deneyimleri yaptıran Salgın, Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday'ı sahneye davet etti. Aday da gençlik yıllarında engelli dostlarıyla birlikte yaşadığı anekdotları etkinliğe katılan öğrencilere anlamlı mesajlarla paylaştı.

Etkinlikte konuşan engelli anneleri Güller Aytekin ile Sibel Özsakallı da engelli çocukların güncel hayatta yaşadıkları zorlukları nı anlattılar. Aytekin ve Özsakallı en büyük kaygılarının kendileri öldükten sonra engelli çocuklarına kimin sahip çıkabileceğine yönelik derin kaygılar yaşadıklarını da duygusal bir dil ile ifade ettiler.

Özel eğitim sınıfındaki engelli öğrencilerin şiirlerini seslendirdikleri etkinlikte konuşan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, engelli bir ağabeyinin bulunduğunu ve engeli bireylerin yaşadıkları güçlüklere yakinen tanık olduğunu anlattı. Engellilerin güncel hayattaki yaşadıkları zorlukların en ağır yükünü engelli annelerin çektiğine işaret eden Abdülaziz Yük, etkinliğe katılan engelli annelerinin elini büyük bir minnetle öptü.

Cunda MTAL'e özel eğitim sınıfı kurulması konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Okul Müdürü Abdülaziz Yük'ün ardından konuşan okulun öğretmenlerinden Hülya İzdeş de öz yeğeninin Türkiye Engelliler Basketbol Takımının kaptanı olduğunu kaydederek, O'nunla gurur duyduğunu söyledi.

"Hayattan vazgeçmezseniz, hayat sizden vazgeçmiyor"

Etkinliğin finalinde konuşan Cunda MTAL'in memurlarından Zehra Salgın da 28 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda 3 yıl boyunca yatalak kaldığını ve azmederek 7 yıllık uzun soluklu bir tedavi sürecinin ardından ayağa kalktığını anlatarak, "Çocuklar, gençler; siz hayattan vazgeçmezseniz, hayat sizden vazgeçmiyor. Hangi koşulda olursanız olun bir şekilde ayağa kalkıyorsunuz. Bu yüzden de hayatta da, eğitimde de mücadele verin. Ben 40 yaşında devlet memuru oldum. Şu anda dışarıdan aldığım eğitimlerle üçüncü üniversiteyi bitirmek üzereyim. Hiçbir şey için asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı - Son Dakika


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