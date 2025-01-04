Engellilerden Zam Eleştirisi

Yerel

(OSMANİYE) - Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ziya Demez, enflasyon rakamları ve beklenen zam oranını "Biz bu rakamlarla geçinemeyiz" diyerek eleştirdi. Demez, "Yüzde 40-69 arası engelli aylığı alan arkadaşlarımız 3 bin 300 TL alıyorlardı, şimdi 3 bin 700 TL oldu" diyerek, sadece artış yapılmasını değil, düzeltme de istedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,54 oranındaki zammına tepkiler sürüyor. Zam oranlarına bir tepki de Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ziya Demez'den geldi. Demez, engelli aylıklarında artışın yetmeyeceğini düzeltme gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Bu rakamlarla bizlerin geçinmesi mümkün değil imkansız

"Bugün üzülerek haberi okudum. Açıklandı. Biz o rakamlarla inan yaşayamayız bile. Şimdi engelli aylıklarının oranlarını söyleyeyim size. Mesela yüzde 40 ile yüzde 69 arası engelli aylığı alan arkadaşlarımız 3 bin 300 TL alıyorlardı, şimdi 3 bin 700 TL oldu. Yani verilen zammın bile rakamı değil bu. Biz bu rakamlarla geçinemeyiz. Bir üst aylığa baktığımızda 5 bin 100 liraydı. Şimdi 5 bin 585 TL oldu. Bu rakamlarla bizlerin geçinmesi mümkün değil, imkansız yani. Bu rakamların kesinlikle artırılması lazım. Çünkü engelliler özellikle görme engelliler biz ek iş yapamayız. Ek iş yapabilsek zaten bu aylıklara bizim ihtiyacımız da olmaz tenezzül de etmeyiz ama bizim sabit gelirden başka maalesef gelirimiz yok. Bu rakamlar çok yetersiz. Buradan hükümetimize sesleniyorum. Artık bizleri de duysunlar istiyorum.

Bizler engelliyiz ama aneye babaya bile el açamayız

Bir de şöyle bir durum var; dediğimiz rakamları bu engelli aylıklarla rını bir çok engelli arkadaşımız alamıyor. Örnek veriyorum babasıyla yaşıyor. Eğer babası Devlet memuru ise veya asgari ücretle yaşayan biriyse diyor ki kişi başı 7 bin 348 TL'yi geçerse eve giden para ben sana bu rakamı vermem diyor. Maalesef birçok kişi de geçebiliyor. Geçtiği zaman da bu aylıktan maalesef faydalanamıyoruz. Burada şöyle bir durum var; bizler engelliyiz ama anneye babaya ya da kardeşe el açamayız. Kriterlerde sadece engellinin kendi aylığı baz alınırsa yani kişi çalışıyorsa zaten ona ödenmez ama çalışmıyorsa annesinin ya da ailesinin geliri var diye bu aylığın verilmemesini de doğru bulmuyoruz. Bunun da inşallah en kısa zamanda düzeltilmesini istiyoruz."