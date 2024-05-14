Engellilere yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Yerel

Engellilere yangın eğitimi verildi

Engelliler Haftası nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hassasiyetle çalışacaklarını ifade etti.

14.05.2024 00:11
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Engellilere yangın eğitimi verildi

SİVAS - Engelliler Haftası nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından engeli bireylere yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Etkinliğe katılarak onlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ifade ederek engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hassasiyetle çalışacaklarını söyledi.

Başkan Uzun, "Öncelikle eğitime katılan tüm engelli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sivas Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin her alanda eğitimlerinizi önemsiyor ve destekliyoruz. İstiyoruz ki, Sivas engelli dostu bir şehir olsun. Ben daha önce Cumhuriyet Üniversite'nin Özel Eğitim bölümünde görev yaptım. Bu nedenle özellikle farklı gruplardaki engelli kardeşlerimizi yakından tanıyorum. Belediye olarak bundan sonraki çalışmalarımızda, farklı engel grubuna sahip Sivaslı hemşehrilerimize her türlü desteği sağlayacağız ve daima sizlerin yanında olacağız." dedi.

Program sonunda Başkan Uzun engelli bireyler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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