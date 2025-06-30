Engellilerin asansör talebi karşılık buldu: Çalışmalar başladı

Samsun'un Atakum ilçesinde engelli ve yaşlı vatandaşların sokak merdiveninde yaşadığı ulaşım zorluğu çözüme kavuşuyor.

Atakum ilçesinde engelli ve yaşlılar, Karayolları Tramvay İstasyonu'nun karşısındaki sokak merdivenine asansör yapılması için pankart asarak taleplerini dile getirmişti. Asansör talebi üzerine Atakum Belediyesi harekete geçti. Yasal süreci tamamlanan projede inşaat çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanması planlanıyor. Şehit Pilot Gürcan Ulucan Caddesi ile 406. Sokağı birleştiren noktaya asansör yapılacak.

"Tahsis alındı, proje hazır"

Proje hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Başkanımız Serhat Türkel'in seçim döneminde söz verdiği engelli asansörü için tüm resmi izinleri aldık. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 10 metre 60 santimetrelik alanın tahsisi bugün itibarıyla gerçekleşti. Şehit Pilot Gürcan Ulucan Caddesi ile 406. Sokak'ı birbirine bağlayan bu üst geçide yapılacak asansörle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karayolları Tramvay İstasyonu'nda inen engelli ve yaşlı vatandaşlar 406. Sokak'a güvenli şekilde ulaşabilecek. - SAMSUN