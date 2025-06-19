Engelsiz Şehir Projesi Afyon\'da Başlıyor

Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "Engelsiz Şehir: Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar" projesi, özel ihtiyaçlı bireylerin şehir hayatına eşit, aktif ve engelsiz katılımını sağlamak amacıyla Afyonkarahisar'da da uygulanacak.

Proje, eğitim, sağlık, spor, kültür, çevre, yerel yönetimler ve istihdam gibi temel alanlarda özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştığı yapısal ve sosyal sorunları tespit etmeyi, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Kamusal alanların erişilebilir olmaması, hizmetlerde yeterli farkındalık bulunmaması ve istihdam imkanlarının sınırlı oluşu gibi sıkça karşılaşılan sorunlar, proje kapsamında sahada yapılacak gözlem ve analizlerle belirlenecek ve çözüm odaklı önerilerle rapor haline getirilecek.

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Fatma Betül Şenol üstlenirken, proje ekibinde Prof. Dr. Nusret Koca, Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Prof. Dr. Halil Selçukbiricik ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kızılkaya yer alıyor. Proje süresince kamu kurumları, yerel yönetimler, okullar, sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde farkındalık çalışmaları, atölye uygulamaları ve erişilebilirlik analizleri gerçekleştirilecek.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Fatma Betül Şenol yaptığı açıklamada, engelsiz şehirlerin yalnızca özel ihtiyaçlı bireyler için değil, tüm toplum için daha güvenli ve yaşanabilir alanlar sunduğunu belirterek, "Bu proje ile erişilebilirliği bir lüks değil, temel bir hak olarak ele alıyor, şehirlerimizi herkes için yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle sorunları sahada görerek çözüm önerilerini doğrudan uygulamaya aktarmak istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR