Engelsiz Yüreklerden Kandil İkramı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim alan engelsiz yürekler, mutfak atölyesinde kandil simidi ve helva hazırlayarak misafirlere ikram etti.

Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde, engelsiz bireyler mutfak atölyesinde hem kandil simidi hem de helva yaparak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hazırladıkları kandil simidi ve helvaları Sosyal Gelişim Merkezi'nde personel, misafirler ve ailelerine ikram eden özel bireyler, kandil atmosferini duygu dolu bir etkinlikle yaşattı. - SAKARYA