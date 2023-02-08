Depremzededen yürek sızlatan görüntü! Enkazın içine kilim serip namaz kıldı - Son Dakika
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Depremzededen yürek sızlatan görüntü! Enkazın içine kilim serip namaz kıldı

08.02.2023 11:33

İkinci büyük depremin merkez üssü Elbistan'da Ahmet Buday isimli vatandaş yakınlarının bulunduğu enkazın başından bir an olsun ayrılmıyor. Buday, enkazın içine kilim serip namaz kılarak yakınları için dua ediyor.

Depremin merkez üssü olan Elbistan'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala birçok binanın enkazında vatandaşlar bulunuyor. Yakınları ise bir an olsun enkazların başından ayrılmıyor. Bunlardan biri de Ahmet Buday. Buday'ın enkaz altında 3 yakını bulunuyor. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Buday ibadetini de yakınlarının bulunduğu enkazın yanında gerçekleştiriyor.

"ŞU AN İÇERİDE 6 KİŞİ BULUNUYOR"

3 yakınının enkazda bulunduğunu belirten Buday "Enkaz altında yeğenim, eşi ve çocukları bulunuyor. Bunun dışında komşularımız da enkaz altında. Şu an içeride hala 6 kişi bulunuyor" diye konuştu.

İşte yürek yakan o görüntü;

Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti
Enkazın başında namaz kılıp yakınları için dua etti
Kaynak: İHA
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Elbistan, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzededen yürek sızlatan görüntü! Enkazın içine kilim serip namaz kıldı - Son Dakika

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