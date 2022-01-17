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Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu - Son Dakika

Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu

17.01.2022 12:49

Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştuİSTANBUL Tuzla Evliya Çelebi Ortaokulu, 'Dünyanın Arkadaşlıkları' projesi kapsamında Letonya, Macaristan, Romanya, Portekiz ve Bursa'dan gelen öğrenciler, "Daha Yaşanabilir Bir Çevre" için Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde bir...

Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu

İSTANBUL Tuzla Evliya Çelebi Ortaokulu, 'Dünyanın Arkadaşlıkları' projesi kapsamında Letonya, Macaristan, Romanya, Portekiz ve Bursa'dan gelen öğrenciler, "Daha Yaşanabilir Bir Çevre" için Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldiler. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nı gezen öğrencilere daha yaşanabilir bir çevre ve geri dönüşümle ilgili yapılan sunumların ardından Tuzla Belediyesi Kültür Evi'nde unutulmaz bir akşam yaşadılar. Yaklaşık 50 öğrenci, çiğ köfte yiyerek, halay çektiler.

Tuzla'da bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu öğretmenleri ve müdürü, 'Dünyanın Arkadaşlıkları' projesi ile, Tuzla'daki ortaokul öğrencilerini, Letonya, Macaristan, Romanya, Portekiz ve Bursa'daki öğrenciler ile buluşturarak çevre bilinci, iklim değişikliği konusunda ortak çalışmalar yürütüyorlar. Bu kapsamda Letonya, Macaristan, Romanya, Portekiz ve Bursa'dan gelen öğrenciler, İstanbul'da buluştular. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da Tuzla'ya gelen öğrencileri Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda misafir etti. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nı gezen öğrenciler, Tuzla Belediyesi Kültür Evi'nde unutulmaz bir akşam yaşadılar. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin müzik dinletisi gerçekleştirdiği akşamda erasmus öğrencileri çiğ köfte yediler. Türk müziği eşliğinde halay çeken öğrenciler, oyun havası da oynadılar.

"Salgın sürecinde çevrenin ve oksijenin önemini daha iyi anladık"

Evliya Çelebi Ortaokulu Müdürü Sedat Altay," Okulumuzda bulunan bin 550 öğrenci ve 100 öğretmen ile beraber Ayşegül Kaşıkçı Çam koordinatörlüğünde, altı ortakla birlikte 'Dünyanın Arkadaşlıkları' projemizi yazdılar. Portekiz, Macaristan, Romanya, Letonya, Bursa ve biz olmak üzere altı ortaklı bir projedir. Temamız, yaşanabilir bir çevredir. Çok iyi biliyoruz ki, atalarımızdan miras olarak değil de çocuklarımızdan emanet olarak aldığımız çevreyi daha nasıl sahip çıkabiliriz, ve özellikle son zamanlardaki salgın sürecinde çevrenin ve oksijenin önemini daha iyi anladık. Projemizde üniversitelerden akademisyenler çocuklara ilk günden itibaren geri dönüşüm ile ilgili sunumlar yapıyorlar. Tuzla'da da etkinliklerimiz oldu. Her zaman; 'Eğitime can feda' diyen eğitim gönüllüsü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya da şu anki organizasyon için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizimkilerden farklı yeni kültürler tanıdık"

Martin Rodriguez," 15 yaşındayım. Burada olmak çok güzel bir deneyim. Uzun zamandır katılmak istiyordum. Bu ortamdan çok keyif aldım. Çünkü burada çeşitli insanlar ile tanıştık. Bizimkinden farklı yeni kültürler tanıdık. Bu çok muazzam bir şey" dedi.

Bir diğer öğrenci ise," Bu çok güzel bir deneyimdi. Çeşitli insanlar ile tanıştık. Yeni dostluklar kazandım ve onlarla gelecekte de iletişim halinde kalacağım. Tuzla gerçekten çok güzel. Beklentim bu kadar yüksel değildi açıkçası ama Tuzla güzel" dedi.

Bir diğer erasmus öğrencisi ise," İkinci kez Türkiye'de bulunuyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım fırsat olursa her zaman buraya gelirim. Çok güzel insanlarsınız ve her şey için teşekkür ederim" dedi.

Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu
Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu
Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu

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Tuzla Belediyesi, Letonya, Erasmus, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erasmus öğrencileri daha yaşanabilir bir çevre için Tuzla'da buluştu - Son Dakika
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