Erbaa\'da Ramazan Etkinliklerinde Karagöz-Hacivat Gösterisi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Karagöz-Hacivat gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Erbaa Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında gölge oyunu ustası tiyatrocu Kemal Atan Gür tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel gölge oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Program sonunda çocuklara Ramazan günlüğü hediye edildi. - TOKAT