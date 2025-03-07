Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Karagöz-Hacivat gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı.
Erbaa Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında gölge oyunu ustası tiyatrocu Kemal Atan Gür tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, geleneksel gölge oyunu ile keyifli anlar yaşadı. Program sonunda çocuklara Ramazan günlüğü hediye edildi. - TOKAT
Son Dakika › Yerel › Erbaa'da Ramazan Etkinliklerinde Karagöz-Hacivat Gösterisi - Son Dakika
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