Üye Girişi
Erdal Kolaylı güven tazeledi - Son Dakika

Erdal Kolaylı güven tazeledi

05.02.2022 18:48
Erdal Kolaylı güven tazeledi

Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası'nda yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Erdal Kolaylı seçimlere tek liste halinde girdi.

Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası'nda yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Erdal Kolaylı seçimlere tek liste halinde girdi.

Özel İdare Konferans Salonunda yapılan genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda mevcut Başkan Erdal Kolaylı seçime tek listeyle girerek güven tazeledi.

Erdal Kolaylı başkanlığındaki Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Ömer Kayımcak, Yusuf Göysen, Saffet İnceköse, Eyüp Can Alaf, Yeliz Çakıca ve Bekir Uzan. - ÇORUM

Erdal Kolaylı güven tazeledi

YORUMLAR
500

İstiklal Marşı, Esnaf Odası, Sungurlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdal Kolaylı güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erdal Kolaylı güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement