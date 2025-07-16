Erdal Ünal Tekrar Başhekim Oldu

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapan Opr. Dr. Erdal Ünal ile yeniden başhekim olarak sözleşme imzalandı. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'ın atanması sonrası yeniden görev planlaması ile Opr. Dr. Erdal Ünal tekrar Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Balıkesir sağlığındaki görev değişiklikleri Devlet Hastanesi ile sürdü. Başarılı çalışmaları ve halkla kurduğu güçlü iletişimle takdir toplayan Opr. Dr. Erdal Ünal, görevine devam edecek. Balıkesir kamuoyunda görev süresi boyunca hasta ve çalışan odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Opr. Dr. Ünal, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkmıştı. Atama öncesi Balıkesir Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, yürütülen faaliyetler hakkında Başhekim Op. Dr. Erdal Ünal ve ekibinden bilgi aldı. Sağlık İl Müdürü Dr. Miraç Çavdar hastane ziyaretinde görev yapan sağlık personeli ve polikliniklerde ki hasta ve yakınları ile sohbet etti, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde istikrarın sürmesi ve hizmet kalitesinin korunması adına önemli bir adım olarak görülen bu atamanın ardından, sağlık camiası da gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR