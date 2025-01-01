Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor

Eren Bülbül\'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 15 yaşında terörist saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun 23. doğum gününü mezarı başında gözyaşlarıyla anarak, 'İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez' dedi. 8 yıldır oğlunun doğum gününde hüzün dolu anlar yaşayan anne, terör örgütüne de sert eleştirilerde bulundu.

01.01.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün 23'üncü doğum yıldömünü annesi hüzünlü geçiriyor. Şehidin annesi Ayşe Bülbül, Eren gibi bir evladın annesi olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun 23. yaş gününü hüzünlü geçiriyor. Anne Ayşe Bülbül, oğlunun doğum gününü 8 yıldır mezarı başında gözyaşları ile karşılıyor.

"İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez"

"Eren şehit oldu, vatan sağolsun demekten başka diyecek bir şeyim yok" diyen anne Ayşe Bülbül, terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısı ile ilgili olarak ise, "O itler silah bırakmaz. İnşallah terör biter, yeni Erenler ölmez. Keşke silah bıraksalar. Yeter ki yeni anneler ağlamasın, yeni şehitlerimiz olmasın. Tabii böyle olursa ben mutlu olurum. Belki de böyle yapıp gözdağı verecekler bilemiyorum. Ha bu itler mi gelip de bu evlatlarımızı şehit etmekten vazgeçecek? Onlara güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eren evlatlarım içinde çok farklıydı"

Oğlunun doğum gününü mezarı başında kutlayan anne Bülbül, "Eren bu gece 11'e çeyrek kala dünyaya geldi. Eren evlatlarım içinde çok farklıydı. 13 evladım var, onun doğuşu bile farklıydı. Her bir anne dünyaya evlat getirmek ister, evlat hayatın meyvesidir. Onu istediğim gibi yaşatamadım, büyütemedim. Bu nedenle kalbim buruktur. Ama iyi ki Eren gibi bir evlat dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için mutluyum, huzurluyum" dedi.

"Ben onun doğum günlerinde bir pasta alamadım, pastayla doğum gününü kutlayamadım"

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 7,5 yıl geçtiğini hatırlatan anne Bülbül, "Onun doğum gününde pasta gönderenler oluyor ama ben onun doğum günlerinde bir pasta alamadım, pastayla doğum gününü kutlayamadım. Olmayan Eren'e şimdi doğum günü kutluyorum. O zaman kutlayabilseydim keşke. Ama 13 tane evladım var, hangi birine doğum günü kutlayacaktım, imkanımız yoktu. Babaları kalp rahatsızıydı ama yine de çalışıp eve ekmek getirir, onları aç bırakmazdı" diye konuştu.

1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün sevenleri de 23. yaş gününü sosyal medyada 'İyiki varsın Eren' etiketiyle fotoğraflarını paylaşarak kutladılar. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eren Bülbül, Doğum Günü, Güvenlik, Erenler, trabzon, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Eren Bülbül'ün 23. Doğum Yıldönümü: Şehidin Annesi Hüzünle Anıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.