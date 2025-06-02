Erenler\'de Gençlere Ücretsiz Online YGS ve YKS Kursu

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'ten liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan gençlere haber geldi. Dinç, "Liseye ve üniversiteye hazırlanan gençlerimize online YGS ve YKS kurslarını ücretsiz olarak sunacağız" dedi.

Erenler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı ardından Başkan Şenol Dinç'in açıklamalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Dinç, "Kıymetli çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği için her türlü desteği sağlamak için çalışma ve projelerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz ve yarınlarımız olan çocuklarımız için buradayız. Bu çerçevesinde liseye ve üniversiteye hazırlanan gençlerimize online YGS ve YKS kurslarını ücretsiz olarak sunacağız. Erenler Kent Akademisi Projemiz için hazırlıklarımızı tamamladık, bayram sonrasında tanıtım toplantımızı yapacak ve ardından zaman kaybetmeden hizmete sunacağız" dedi. - SAKARYA