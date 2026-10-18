Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığına ilk kez en çok veteriner hekim alındığını söyledi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Uzun yıllardan bu tarafa ilk defa Tarım ve Orman Bakanlığına en fazla alınan personel sayı itibarıyla veteriner hekimler oldu" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB) 52. Dönem Olağan Büyük Kongresi, 28 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde basın açıklaması yapan TVHB Başkanı Ali Eroğlu, görev süreleri boyunca hayata geçirilen çalışmaları anlatarak, meslek kanununda yapılan düzenlemelerden istihdam ve özlük haklarına, eğitimden kurumsal yapılanmaya kadar birçok konuda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"400'den fazla meslektaşımıza bilirkişi sertifikası verildi"

Ali Eroğlu, 6343 sayılı meslek kanununun 41 ve 55. maddeleriyle ilgili yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüze ve TBMM Tarım Komisyonu Başkanımıza, emek ve katkı sunan bütün vekillerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. 20 Haziran 2026'da resmi gazetede yayınlanmak suretiyle 41 ve 55. madde tekrar kamulaştı. Bu mesleğimizin geleceği açısından çok önemli bir noktaydı. Adalet Bakanlığımızın uygun görmesiyle ilk defa 2025 yılında başlattığımız bilirkişi eğitimi veren kurum haline dönüştük ve 400'den fazla meslektaşımıza bilirkişi sertifikası verildi. Dün de Adalet Bakanlığınca meslektaşlarımız yemin ettiler. Bu çok önemli bir noktaydı" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve Orman Bakanlığına en fazla alınan personel sayı itibarıyla veteriner hekimler oldu"

TVHB Başkanı Eroğlu, yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

"Uzun yıllardan bu tarafa ilk defa Tarım ve Orman Bakanlığına en fazla alınan personel sayı itibarıyla veteriner hekimler oldu. Bu da bizim için meslektaşlarımızın morali açısından, atama bekleyen veteriner hekimler sürekli buraya gelip gidiyordu. Açıklamalar falan derken çok önemli bir sonuç oldu. Bu istihdam konusunda çalışmalarımız hem Doğal Koruma ve Milli Parklar bünyesinde hem belediyeler noktasında devam ediyor. Bir de belediyelerde, şirketlerde çalıştırılan veteriner hekimlerimizin maalesef özlük hakları açısından çok kayıpları var. Onu da normal veteriner hekim özlük haklarına taşınabilmesi için, o seviyede işlem görmeleri için de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem İçişleri Bakanlığımızda hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda çalışmalar devam ediyor."

Sağlık Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı ile görüşmeler yürüttüklerini aktaran Eroğlu, mesleğin ve birliğin kurumsal yapısına ilişkin kanun tekliflerinin de bakanlığa sunulacağını ifade etti.

"Veteriner hekim ailesi genişliyor"

Oda sayısının 73'e çıktığının altını çizen Eroğlu, "Gönül arzu ediyor ki 81 ilimizde de veteriner hekimler odamız kurulsun. Çünkü veteriner hekim ailesi genişliyor. Ayrıca geçen yıl veteriner fakültelerine öğrenci kontenjan uygulamasıyla ilgili bir çalışma oldu. Dekanlarımızla, dekanlar konseyimizle, YÖK'teki yetkililerimizle görüşmeler neticesinde kontenjanlar da aşağı çekildi. Bu da önemli bir noktaydı. Çünkü her 29 veteriner fakültesinde eğitim ve öğretim veriliyor, mezun veriyor. Her yıl aşağı yukarı 2 bin 500 ila 3 bin civarında veteriner hekim mesleğe katılıyor. Şimdi bunların kamuda istihdamı tamamının mümkün değil. Serbest olarak mesleğini yapmak isteyenlerin imkanları aynı değil" açıklamasında bulundu.

Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin çalışma şartları, mesleki riskler ve hayvanlardan bulaşan hastalıklar nedeniyle yıpranma payı kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Eroğlu, veteriner hekimlerin yılda 2 ay fiili hizmet süresi zammından yararlanmasına yönelik taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin daha büyük, müstakil ve sosyal alanları da içeren bir hizmet binasına kavuşması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Birliğin kurumsal görünürlüğünün 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttığını ifade eden Eroğlu, hayvancılık ve mesleği ilgilendiren toplantılara davet edildiklerini, görüş ve raporlarının dikkate alındığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının geçmiş kasım ayında Ulusal Tek Sağlık Koordinasyon Kurulu kararı aldığını belirten TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 43 kişiden oluşan bilim kurulu üyeleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Kamuoyuna yönelik açıklamaların bilimsel veriler ve tespitler doğrultusunda hazırlandığını bildirdi.