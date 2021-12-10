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ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi - Son Dakika

ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi

10.12.2021 15:30
ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi

'Birimiz hepimiz, hepimiz Erzurum için' diyerek yola çıkan ve kurdukları Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) çatısı altında güç birliğine giden, kurucu üyelerin halkayı genişletmek amacıyla yaptıkları çağrıya, eğitim, kültür ve sanat çevrelerinden çok sayıda insan kulak verdi.

'Birimiz hepimiz, hepimiz Erzurum için' diyerek yola çıkan ve kurdukları Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) çatısı altında güç birliğine giden, kurucu üyelerin halkayı genişletmek amacıyla yaptıkları çağrıya, eğitim, kültür ve sanat çevrelerinden çok sayıda insan kulak verdi.

Kuruluş formalitelerini tamamlayan, Eski Bat Pazarı Caddesi üzerindeki Doğan Hattatoğlu Sanat Atölyesi'ni idare merkezi olarak belirleyen ERSANDER kurucu üyeleri Kadir Sabuncuoğlu, Doğan Hattatoğlu, Eda Alemdar Çankaya, Öztürk Akkök, Ümit Gergit, Vahit Alkır, Canip Cihangir ve Recep Akgül, ilk toplantıda Dernek Başkanlığı görevini, Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Gergit'e verdi.

Yönetimin belirlenmesinin ardından kuruluş haberi ve gerekçelerini kamuoyu ile paylaşan, paylaşımın yapıldığı andan itibaren de büyük destek gören ERSANDER yönetimi, sayıları her geçen gün biraz daha artan "Biz de sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz" diyen memleket sevdalılarına kucak açmak amacıyla dar çerçeveli bir tanıtım ve katılım toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Tebrizkapı Kültür Çarşısı'nda geçtiğimiz perşembe akşamı bir araya gelen ERSANDER gönüllüleri, derneğin kurulmuş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, kuruluş bildirgesine imza atarak resmen üye oldular. Hem Erzurum'un, hem de ERSANDERİN geleceğine yönelik duygu, düşünce ve iyi niyet temennilerinin dile geldiği buluşma toplantısında, derneğin siyasetten uzakta bir yol izlemesi gerektiği üzerinde titizlikle duruldu.

Yaptıkları çağrıya hemen herkesin karşılık verdiğini, katılımın istenilen sayıda olmasının kendilerini hem mutlu ettiğini ve hem de umutlandırdığını belirten Başkan Ümit Gergit, toplumun beklentilerinin giderek arttığına dikkati çekti.

Kamuoyunun kendilerine büyük sorumluluklar yüklemeye başladığını, bunu da yurdun değişik illerine yayılmış, memleket özlemi içinde olan çok sayıda insandan aldıkları mesajların ortaya koyduğunu belirten Gergit, yüklenen ağır yükü, sorumlulukları paylaşıp, bir ve beraber hareket ederek hafifleteceklerine inandığını söyledi.

"Asla tabela cemiyeti ya da derneği olmayacağız" diyen Başkan Gergit, memleketin sorun ve sıkıntılarının azaltılmasında gayret gösterecek, sorumluluk alacak, çalışmalara katılabilecek zaman ayıracak, 'ben varsam varım' demeyecek, sorunların çözümüne katkı sunacak, fikir üretecek, birlikten, beraberlikten, dostluktan ve paylaşımdan yana olacak her memleketseverea kapılarının açık olduğunu bildirdi.

Programlanan saatten daha uzun süren toplantı sonunda Ayşe Neslihan Hatunoğlu, babası Kemal Hatunoğlu'nun hayatını kaleme aldığı "Hatunoğlu Kemal Bey" kitabını derneğin kendisi gibi yeni olan üyeleri için imzaladı. Gece, fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - ERZURUM

ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi
ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi
ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi
ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi

Mümtaz Turhan, Cihangir, Çankaya, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERSANDER gönüllüleri üyelik için bir araya geldi - Son Dakika


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