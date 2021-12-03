ERSANDER yönetimi ziyaretlerine başladı - Son Dakika

'Birimiz hepimiz, hepimiz erzurum için' özdeyişini slogan haline getiren Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) yönetimi, kamuoyuna yaptığı "kurulduk" açıklamasının ardından ilk ziyaretini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yaptı.

Atılım, yatırım ve faaliyetleriyle kurumunu Erzurum'un en kapsamlı devlet teşkilatı haline getiren Cemal Almaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan dernek üyeleri, "Erzurum'a Taş Eserleri Müzesi kuruyor, Ahi Toman Baba Türbesi'ni gün ışığına çıkarmak için gayret gösteriyoruz" müjdelerini duymuş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan, ERSANDER olarak yola çıktıklarını kamuoyuna duyuran dernek yöneticileri, ilk "merhaba"larını da derneğin faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yürüten Kültür Turizm İl Müdğrlüğü'ne yaptı, hem kamuoyunun merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi oldu, hem de çok büyük paralar harcanarak inşa edilen, ancak uzun süre kaderine terk edilen, o yalnızlık sürecinde kalorifer tesisatı patlayan, çatısı su akıtan, çoğu işi yarım bırakılan nikah sarayını Erzurum'a sanki de yeniden kazandıran Müdür Almaz'a teşekkür ettiler.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, beraberinde Başkan Vekili Doğan Hattatoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Sabuncuoğlu, Vahit Alkır, Eda Alemdar Çankaya, Canip Cihangir, Öztürk Akkök ve Recep Akgül ile birlikte ilk ziyaretlerini Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yaptı. ERSANDER ekibi, Cemal Almaz ile yaptıkları, yaklaşık iki saat süren görüşmede önemli konular üzerinde fikir alışverişinde bulundular.

Dernek Başkanı Ümit Gergit, yapılan görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini belirtti, yaptığı değerlendirmede, "Bizi en çok da Ahi Toman Baba Türbesi'nin açığa çıkarılacağı ve Taş Eserleri Müzesi'nin kurulacağı haberleri mutlu etti. Sözü edilen çalışmaların dernek olarak biz de takipçisi olacağız" dedi.

ERSANDER Yönetimi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile yaptıkları görüşmeyi şöyle değerlendirdi:

"Ziyaretimizde Palandöken Belediyesi'nin bir önceki yönetimi tarafından çok büyük paralar harcanarak yaptırılan, ancak sonrasında işleri tamamlanmadan yüzüstü bırakılan devasa büyüklükteki binanın topluma yeniden kazandırılmış olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadık. Erzurum kültürünün önemli bir parçası olan kadın ve erkek barları ile davul-zurna kurslarının açılmış olmasını takdirle karşıladık. Erzurum'u 81 il içinde en öne çıkaracağına inandığımız, ancak sürüncemede bırakıldığını zannettiğimiz Taş Eserleri Müzesi Projesi'nde önemli gelişmeler yaşandığını ilk ağızdan duyduk. Erzurum'un kültürel anlamda kanayan yarası olan, çoğu insanın gördüğünde gözlerine inanamadığı Ahi Toman Baba Türbesi'nin mezbelelikten kurtarılacağını öğrendik. Bu projenin gerçekleşmesi için, kamulaştırma işinde kullanılacak 6-7 milyon lira paranın başta Erzurum Esnaf ve Sanatkarları Birliği olmak üzere STK'lar tarafından temin edileceğine olan inancımızı sayın Almaz ile paylaştık."

Yaklaşık 10-12 yıl kadar önce kısmen tadilat gören ve o günden sonra Yazma Eserler Kütüphanesi haline dönüştürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Şeyhler Hamamı'nın iç karartan görüntülerinin yer aldığı bir dosya da gereği için Müdür Almaz'a teslim edildi. Bu tür ziyaretleri sıklıkla yapacaklarını, tespit ettikleri ve edecekleri sıkıntılı konuları muhataplarına ileterek çözüm bulunmasını isteyeceklerini belirten ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, farklı bakanlıkların sorumluluğunda olan Erzurum eser ve yapıtlarının tek bir kurum çatısı altında toplanması gerektiğinin önemine değindi. - ERZURUM