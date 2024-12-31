Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi\'nde Başvurular Değerlendirildi

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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, ilana çıkan 6 parsele yapılan başvuruları değerlendirdi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) 2024 son Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Polisevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve 2025 yılının planlaması yapıldı. Ayrıca aralık ayında ilana çıkan 6 parsele yapılan başvurular değerlendirildi ve karara bağlandı. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sayın Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Mahmut Uçar ve 2. OSB Bölge Müdürü Sayın Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM