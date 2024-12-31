Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Başvurular Değerlendirildi - Son Dakika
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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Başvurular Değerlendirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi\'nde Başvurular Değerlendirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 2024 son Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 2024 yılı çalışmaları ve 2025 yılı planlamalarını değerlendirirken, ilana çıkan 6 parsele yapılan başvuruları da karara bağladı.

31.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, ilana çıkan 6 parsele yapılan başvuruları değerlendirdi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) 2024 son Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Polisevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve 2025 yılının planlaması yapıldı. Ayrıca aralık ayında ilana çıkan 6 parsele yapılan başvurular değerlendirildi ve karara bağlandı. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sayın Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Mahmut Uçar ve 2. OSB Bölge Müdürü Sayın Fırat Karakaya katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Başvurular Değerlendirildi - Son Dakika

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