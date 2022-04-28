Erzurum'a konservatuvar sözü - Son Dakika
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Erzurum'a konservatuvar sözü

28.04.2022 10:42
Erzurum'a konservatuvar sözü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanatçı yetiştirmek amacıyla konservatuvar açılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanatçı yetiştirmek amacıyla konservatuvar açılacak.

Atatürk Üniversitesindeki Ata Buz Eserleri Müzesinde düzenlenen 'Erzurum'da Türk Müziği' konulu söyleşide ERVAK Türk Sanat Müziği Koro Şefi emekli Albay Kürşat Hakan Tuluk, Osmanlı döneminden günümüze kadar olan süreçte, Türk müziği konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarında doktora yapan Kürşat Hakan Tuluk, şunları söyledi:

"Erzurum'da 2006'da beri yaşıyorum. Hafta sonu tatillerimde Türk Müziği konusunda çalışma yapacağımı umut etmiştim. TRT Erzurum Radyosu bünyesinde ki THM ve TSM koroları dağılmıştı. Bunun üzerine Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek hocanın çalışmalarına katıldım. Benim için çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyeleri arasında sadece Erzurum'da konservatuvar yok. Oysa Erzurum gibi müzikte önemli bir yeri bulunan kadim şehirde konservatuvar açılması herkesin ortak arzusu."

Söyleşinin ardından Kürşat Haluk Tuluk kemanla, Mazhar Gönülay ise tanburla Türk Müziğinden örnekler sundu. Çeşitli makamlarda ki eserleri seslendiren iki sanatçının mini konseri alkış topladı.

Bu sırada Buz Eserleri Müzesinde ki söyleşileri düzenleyen Lokman Lokmacı, konservatuvar açılma isteğini telefonla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e bildirdi. Görüntülü olarak yapılan görüşmede Başkan Mehmet Sekmen, Kürşat Hakan Tuluk'a en kısa sürede konservatuvar açacaklarının sözünü verdi.

Öte yandan yeni nesil üniversite anlayışına uygun olarak son bir kaç aydan beri şehirle entegre olmak amacıyla Ata Buz Eserler Müzesinde bu tür faaliyetler düzenleniyor.

Etkinlikler Güzel Sanatlar Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Önder Yağmur ve Lokman Lokmacı'dan oluşan kadro tarafından hayata geçiriliyor. - ERZURUM

Erzurum'a konservatuvar sözü
Erzurum'a konservatuvar sözü
Erzurum'a konservatuvar sözü
Erzurum'a konservatuvar sözü

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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