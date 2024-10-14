Erzurum Barosu'nda Yeni Başkan Mesut Öner

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

(ERZURUM) - Erzurum Barosu 50. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Başkan seçilen Mesut Öner, "Hakkını arayan, hakkını aramaya çalışan yalnızların yanında olacağız. İstismara uğrayan çocuğun, şiddete uğrayan kadının, bu şehrin çiçeğinin, böceğinin, yeşilinin yanında olacağız" dedi.

Erzurum Barosu'nun 50. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Baro Hizmet binasında yapılan seçimler sonucunda Mesut Öner 401, Mustafa Çelebi 371, Bilge Mutlu Bilge 15 oy aldı. Bu sonuçlara göre Erzurum Barosu'nun yeni başkanı Mesut Öner oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Mesut Öner, "Bize oy veren, oy vermeyen herkes bizim başımızın tacı, biz onların hizmetkarı olmaya çalışacağız. Önce niteliklerinizi bu baronun enerjisi olarak ortaya çıkaracağız ve bu topluma ışık olacağız. Hakkını arayan, hakkını aramaya çalışan yalnızların yanında olacağız. İstismara uğrayan çocuğun, şiddete uğrayan kadının, bu şehrin çiçeğinin, böceğinin, yeşilinin yanında olacağız" diye konuştu.