Erzurum\'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu

Erzurum, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 9. Satranç Turnuvası 8. Bölge Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kültür Evi'nde gerçekleştirilen organizasyon, koruma altındaki çocuklar ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Toplam 9 ilden gelen çocukların zeka ve strateji dolu hamleleriyle renklendirdiği turnuvada, centilmence rekabet ön plana çıktı. Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı organizasyonda, çocuklar sadece satranç yeteneklerini sergilemekle kalmayıp sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler de edindiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmek, onları toplumla kaynaştırmak ve özgüven kazandırmak adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Satranç, çocuklarımızın zihinsel gelişiminde ve stratejik düşünme yeteneklerinde büyük rol oynuyor. Ailelerin de bu sürece aktif olarak katılması bizler için mutluluk verici. Bu turnuva vesilesiyle çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm en büyük ödülümüzdür."

Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Sinan Nuhoğlu ise turnuvanın önemine şu sözlerle değindi: "Satranç; sabrı, dikkati ve ileriye dönük düşünmeyi öğreten bir spor dalı. Bugün burada çocuklarımızın bu değerleri sahada uyguladıklarına şahit olduk. Onların azmi ve mücadeleci ruhu bizleri gururlandırdı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum."

Turnuva süresince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve destekleyici faaliyetler de düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, sosyal hizmetlerin çocuklara sunduğu fırsatların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsabakalarda dereceye giren çocuklar ise önümüzdeki aylarda Ankara'da düzenlenecek Türkiye finalinde illerini ve bölgelerini temsil etme hakkı kazandı. - ERZURUM