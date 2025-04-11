Erzurum'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu

Erzurum\'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu

Koruma altındaki çocukların yer aldığı turnuvada, sosyal gelişimleri ve strateji yetenekleri ön plandaydı.

11.04.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 9. Satranç Turnuvası 8. Bölge Müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Kültür Evi'nde gerçekleştirilen organizasyon, koruma altındaki çocuklar ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Toplam 9 ilden gelen çocukların zeka ve strateji dolu hamleleriyle renklendirdiği turnuvada, centilmence rekabet ön plana çıktı. Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu anlamlı organizasyonda, çocuklar sadece satranç yeteneklerini sergilemekle kalmayıp sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak deneyimler de edindiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmek, onları toplumla kaynaştırmak ve özgüven kazandırmak adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Satranç, çocuklarımızın zihinsel gelişiminde ve stratejik düşünme yeteneklerinde büyük rol oynuyor. Ailelerin de bu sürece aktif olarak katılması bizler için mutluluk verici. Bu turnuva vesilesiyle çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm en büyük ödülümüzdür."

Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Sinan Nuhoğlu ise turnuvanın önemine şu sözlerle değindi: "Satranç; sabrı, dikkati ve ileriye dönük düşünmeyi öğreten bir spor dalı. Bugün burada çocuklarımızın bu değerleri sahada uyguladıklarına şahit olduk. Onların azmi ve mücadeleci ruhu bizleri gururlandırdı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum."

Turnuva süresince çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve destekleyici faaliyetler de düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, sosyal hizmetlerin çocuklara sunduğu fırsatların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsabakalarda dereceye giren çocuklar ise önümüzdeki aylarda Ankara'da düzenlenecek Türkiye finalinde illerini ve bölgelerini temsil etme hakkı kazandı. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:42:30. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 9. Satranç Turnuvası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement