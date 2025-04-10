Erzurum'da Aile Değerleri Dijitalleşti - Son Dakika
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Erzurum'da Aile Değerleri Dijitalleşti

Erzurum\'da Aile Değerleri Dijitalleşti

Dijital Çağda Aile etkinliği, aile değerlerini koruma ve aktarma üzerine konuşuldu.

10.04.2025 16:47
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Erzurum'da Aile Değerleri dijital dünyada yeniden ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile yılı" ilan edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Erzurum'da anlamlı bir programa imza atıldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Dijital Çağda Aile: Bilinçlen, Güçlen, Aktar!" başlıklı söyleşi, dijitalleşen dünyada aile değerlerinin korunması ve geleceğe aktarılması temasıyla katılımcılarla buluştu.

Kuruma bağlı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Kadın Konukevi, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ve Engelsiz Yaşam Merkezi gibi kuruluşlardan yaklaşık 100 bakım elemanı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hasan Aykut, teknolojinin hayatı kolaylaştıran bir araç olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıklı toplumların temelini oluşturan aile, ancak bilinçli bireylerin elinde geleceğe taşınabilir. Dijital çağda sevgi ve güven, teknolojiden çok daha değerli," ifadelerini kullandı.

Söyleşinin konuğu Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm ise katılımcılara dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, aile içi iletişimde teknolojinin yeri ve dijital risklerden korunma yolları gibi önemli başlıklarda bilgi verdi.

Katılımcıların aktif katılımıyla interaktif oturumlara sahne olan program, hem mesleki gelişimi destekledi hem de sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefledi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu tür programların, dijital çağda birey ve aile yapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Aile Değerleri Dijitalleşti - Son Dakika

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