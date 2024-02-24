Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor - Son Dakika
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Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor

Erzurum\'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ\'nin ekipleri giriyor

Zor coğrafi şartlarda arazi araçlarının dahi girmediği yerlere, ESKİ'nin kar kaplanları girerek altyapı çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsalda adeta komandolar gibi karlı dağları aşarak altyapı çalışması ve arıza giderme hizmeti veriyor. Ekipler, Aşkale İlçesi Sarıbaba, Yeni, Bahçelievler, Çarşı, Dereköy ve Şafak Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı arıza giderme çalışmalarını tamamlandı.

24.02.2024 09:31  Güncelleme: 09:36
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Kış aylarını yaşamaya devam eden Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor

Zor coğrafi şartlarda arazi araçlarının dahi girmediği yerlere, ESKİ'nin kar kaplanları girerek altyapı çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsalda adeta komandolar gibi karlı dağları aşarak altyapı çalışması ve arıza giderme hizmeti veriyor. Ekipler, Aşkale İlçesi Sarıbaba, Yeni, Bahçelievler, Çarşı, Dereköy ve Şafak Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı arıza giderme çalışmalarını tamamlandı.

Araçların girmediği yere giriyorlar

Zor coğrafi şartlarda altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ'nin 'Kar kaplanları', araçların bile giremediği zor şartlarda, kar kış demeden altyapı çalışmalarının aksamaması için görevlerini ifade ediyor. Bu kapsamda Aşkale İlçesi Sarıbaba, Yeni, Bahçelievler, Çarşı, Dereköy, Şafak Mahallesi içme suyu ve kanalizasyon altyapı arıza giderme çalışmaları tamamlandı. Ekiplerin kar altındaki çalışmasının fotoğrafları, görevin zorluğunu da gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor - Son Dakika
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