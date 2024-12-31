Erzurum'da Et ve Süt Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da Et ve Süt Çalıştayı Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Et ve Süt Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen 'Erzurum Et ve Süt Çalıştayı', yerel hayvancılık ve kırsal ekonominin sürdürülebilirliği üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, et ve süt sektörünün mevcut durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.

31.12.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen "Erzurum Et ve Süt Çalıstayı", Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Erzurum KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, alanında uzman akademisyenler, kamu kurumu yetkilileri, birlikler, kooperatifler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum'un mera zenginliği ve kadim hayvancılık kültürü ile et ve süt denilince akla gelen ilk iller arasında yer aldığını ifade etti. Endemik bitki zenginliği ve yüksek rakımın sağladığı avantaj nedeniyle elde edilen ürünlerin benzersiz aromaya sahip olduğunu vurgulayan Güven, özellikle göğermiş peynir, cağ kebap, tereyağı, peynir helvası gibi birçok yöresel ürünün ülke genelinde yüksek talep gördüğünü belirtti. Hayvancılık sektörünün karşılaştığı en ciddi sorunlardan birinin genç ve eğitimli nüfusun sektörden uzak durması olduğuna dikkat çeken Güven, kırsalın göç vermesi ve kırsaldaki nüfusun yaş ortalamasının artmasının sektöre yönelik en önemli tehditlerden biri olduğunu belirtti. Kırsal ekonominin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Güven, ayrıca, et ve süt kayıplarının azaltılması ve buzağı ölümleri konularında çözüm üretme ihtiyacına değindi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve moderatörlüklerini akademisyenlerin, üreticilerin, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin üstlendiği çalıştayda, et ve süt sektörünün mevcut durumu değerlendirildi. Sektörün geleceği ve izlenecek politikalar ile katılımcıların görüş ve önerileri alınarak sektörün gelecek planlaması ile ilgili öne çıkan konu başlıkları belirlendi.

Erzurum'da et ve süt üretiminde verimliliği artırmak amacıyla yapılan çalıstayda, mevcut durum analizi ve sektör sorunları masaya yatırıldı. Katılımcıların sektöre yönelik görüş, öneri ve proje fikirlerinin alındığı çalıştayın sonuç raporu ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacak ve proje önerileri 2025-2026 yıllarında hayata geçirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, erzurum, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Et ve Süt Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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