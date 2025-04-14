Erzurum\'da Hacı Adaylarına Seminar

Erzurum'da mübarek topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen seminerlerin ilki gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu ile mübarek topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için seminerlerin ilki gerçekleştirildi. Hac ve Umre Hizmetleri Şubesi tarafından düzenlenen ve İl Müftülüğü koordinesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminere, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can konuşmacı olarak katıldı.

Darul Fünun Camii İmam Hatibi Yakup Bayram tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde Müftü Rüstem Can, "Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar" konusunu işledi. Yapılacak olan hac menasikleri, sahneye kurulan Kabe maketi üzerinde uygulamalı olarak anlatılarak, merak edilen ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Seminerlerde İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan; Haccın Hikmeti ve Sembollerin Anlamı, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, uygulamalı hac ibadeti ile hac ve umre menasiki, Şube Müdürü Yüksek Oğuz; hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık, İl Uzman Vaizi Havva Kılıç kadınlara özgü konular, Hemşire Özlem Çetin ise temel sağlık bilgileri konularını işlediler.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan seminerlerin ikinci ayağında ise; Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan; Hacda bir arada yaşama bilinci ve hacda çevre bilinci, Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ise Mekke ziyaret yerleri ve Medine ziyaret yerleri konularını işleyecek. - ERZURUM