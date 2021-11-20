Üye Girişi
Erzurum'da "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi

20.11.2021 09:30
Erzurum'da "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi.

İbrahim Erkal Kültür merkezinde düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ASH İl Müdürü Cemil İlbaş Çocuk Hakları Komitesi İl Temsilcisi Süleyman Tanas, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

Programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, çocuk hizmetleri konusundaki çalışmalara değinerek 4 çocuk kuruluşuyla hizmet verdiklerini ifade etti.

İlbaş, 233 çocuğu bakım tedbiriyle barındırdıklarını belirterek, 54 çocuğun koruyucu ailelerin yanında kaldığını aktardı.

2021 yılında 2 çocuğun evlatlık olarak verildiğini anımsatan İlbaş "Erzurum'da 4 çocuk kuruluşuyla hizmet vermekteyiz. Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi,18 yaş altı refakatsiz çocuklara hizmet veren çocuk destek merkezimiz ve 11 çocuk evimizle 233 çocuğumuzu bakım tedbiriyle barındırmaktayız. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Çocuklaraımıza devlet olarak en iyi sunmanın gayreti içerisindeyiz. Programa katılan Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, programda emeği geçen kurumlara ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum "dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediyelerin çocuklarla ilgili yaptığı hizmetlere değinerek, çocuk hizmetlerine önem verdiklerini ifade etti.

Çocuk olan evde sevgi ve muhabbet olduğunu belirten Sekmen "Belediye olarak çocuklarımız köy okullarından başlamak üzere ilçe ve ildeki okullarımızın onarımını yapıyoruz. Her yıl 200 okulumuzun bakım ve onarımını yapıyoruz. Yapmış olduğumuz park ve bahçelerimizde eğlence merkezleri oluşturuyoruz. Mümkün mertebe her mahallede eğlence merkezi oluşturuyoruz. İnşallah gün geçtikçe bunları daha da artıracağız. Yine çocuklarımız istifade etsin diye spor müdürlüğümüz bünyesinde her yıl çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Oyun alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımızı istismardan korumak için millet bahçelerimize kameralar yerleştirdik. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Erzurum'da çocuk cezaları ile ilgili çocuk adalet merkezi kurduk. Bakanlık teklif etti bize, sözleşmeye imza attık çocukların ihtiyaçlarını biz karşılamak şartıyla çocuk adalet merkezi kurduk. Bakanımızın, milletvekillerimizin ve halkımızın katılımıyla adalet merkezimizi açacağız" diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise çocuk hakları gününü kutlayarak, çocukluk günlerinden bahsetti.

Vali Memiş, Karadenizin bir köyünde dünyaya geldiğini ve öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olduğunu belirterek, çocukluğunun çok iyi geçtiğini ifade etti.

Çocukluk günlerine değinen Memiş, "Bizim zamanımızda anne ve babalar sevgilerini çok belli etmezlerdi. Babam özellikle belli etmezdi. Ama anneannemin, dedemin ve diğer akrabalarımızın sevgileri çok hissederdik. Kalabalık bir ailede büyüdüm, çok varlıklı bir aile değildik. Hep tasarruf ederdik, ama şikayetçi olmadık hep şükrettik. Her çocuğun hayatında güzel anlar olur, bunun yanında dramatik anlarda olur. Çocukluk yıllarımda benimle aramızda az yaş farkı bulunan dayımı trafik kazasında kaybettim, birkaç sene sonra amcamın oğlunu trafik kazasında kaybettik. Hala bunun kederini içimde yaşarım. Bazı çocuklar anne babasını kaybediyor, kardeşlerini kaybediyor, her insanın hayatında dram vardır. Hem tatlı hem hüzünlü şeyler vardır. Başarılı insanların hayatları hep mi iyi geçmiş, hayır tabi ki. Peygamber efendimiz, dedesinin yanında büyümüş mesela. Hayatımızda dramları ve olumsuzlukları devletimizin yardımıyla olumluya dönüştürmek bizim elimizde. Bazen anne babalarımızı kaybediyoruz, bazen ayrılıyorlar, bazen ekonomik şartlar iyi olmayabiliyor. Orada devlet araya giriyor ve çok güzel başarı hikayeleri yazıyoruz. Biz dinimizle, kültürümüzle, batıdan örnek alacak bir millet değiliz, örnek alınacak bir milletiz. İhtiyaç sahibi olan herkese yardım eden bir medeniyetimiz var. Anne baba varsa ne güzel, anne baba yoksa biz varız. ASH il Müdürlüğümüzün fedakar çalışanlarına ve yöneticilerine, çocuk adalet merkezimizi açtığı için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, programa katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Memiş, çocuklarla birlikte pasta kesti. Programda Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu. Devlet korumasındaki çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - ERZURUM

Erzurum'da Her Çocuk Özeldir programı düzenlendi
Erzurum'da Her Çocuk Özeldir programı düzenlendi
Erzurum'da Her Çocuk Özeldir programı düzenlendi
Erzurum'da Her Çocuk Özeldir programı düzenlendi

Çocuk Hakları Günü, Erzurum Valiliği, 20 Kasım, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Her Çocuk Özeldir' programı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği kerhane örneği cemaati güldürdü: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:10 Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği kerhane örneği cemaati güldürdü: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, 07:37 Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı 07:30 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti 21:38 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz

Son Dakika Haberleri
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
09:00 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia!
08:56 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?
01:39 Resmi Gazetede yayınlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı
01:19 Meral Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete sitemi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
00:52 Kahraman antrenör bir an bile düşünmedi! Türkiye, depremde engelli öğrencisine siper olan o hocayı konuşuyor
00:42 Canlı yayına damga vurdular! Ersan Şen ve AK Partili Birinci arasında geçen "görevden alma" tartışması büyüdü
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok         
07:33
ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru kolonoskopiden çıkan sonucu paylaştı: Endişe verici bir durum yok ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru kolonoskopiden çıkan sonucu paylaştı: Endişe verici bir durum yok         
06:03
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 09:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement