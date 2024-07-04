Erzurum\'da Huzurevi İhtiyacı

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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, şehrin modern bir Huzurevi'ne ihtiyacı olduğunu belirterek halen Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde palyatif ve yaşlı bakım merkezi olarak değerlendirilen binanın elden geçirilerek Huzurevi'ne dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzel, yaşlı nüfusun artması, aile yapısındaki değişiklikler, ebeveynlerin çalışma hayatında bulunmaları, yaşlı bakım alanındaki profesyonel hizmetlerin azlığı gibi nedenlerden dolayı yaşlılara yeteri kadar hizmet verilemediğini belirterek, konuyla ilgili ciddi bir arayışın olduğunu hatırlattı.

Eski bakış açılarının, günün şartları gereği değiştiğini vurgulayan Güzel, "Yaşlılık dönemini huzur içerisinde geçirmek isteyen büyüklerimiz için böyle bir ortamın ihdas edilmesi hem onlar, hem de aileleri için önemli bir hizmet olacaktır" dedi.

Güzel, konuyu başta Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in bilgisine sunduğunu belirterek konuyla ilgili müspet yaklaşımların Erzurum ve bölge halkını memnun edeceğini söyledi. - ERZURUM