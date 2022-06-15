Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

15.06.2022 11:36
Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il eylem planlarının faaliyetleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, mevcut komisyon toplantısı ile alınan kararlar ele alındı.

Vali Yardımcısı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Öztürk, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise toplantı gündeminde ele alınan çalışmalara değindi.

İlbaş, gündem maddelerini şöyle sıraladı: "Vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda stant açılması eğitim verilmesi broşür dağıtılması, spor müsabakalarının öncesi veya devre arasında görsel ve basılı materyaller vasıtasıyla farkındalık çalışması yapılması, Halk eğitim kursları veya Diyanet İşleri ile yürütülen kurs faaliyetlerinde KADES tanıtımı yapılması ve kullanırlığının artırılması. 40 bin erkek vatandaşa 5-10 dakikalık eğitim verilmesi amacıyla ilgili kurum kuruluş temsilcilerinden oluşan eğitim ekibinin oluşturulması ve eğitim ekibince erkek vatandaşların bulunduğu topluluklarda eğitim verilmesi. Kamuoyunda farkındalığı artırmak ve toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla yürütülen her türlü faaliyetle ilgili ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, vatandaşların haberdar olmasının sağlanması"

ŞÖNİM Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi. - ERZURUM

Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı
Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı
Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı

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Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, İlyas Öztürk, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme' toplantısı - Son Dakika
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