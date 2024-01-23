Erzurum\'da Kar Yağışı

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere yerleşim alanlarını beyaza bürüdü.

Erzurum'da son yıllarda geçmişe göre etkisini azda olsa kaybeden kar yağışı ve soğuk hava her şeye rağmen yaşamın içinde olmayı sürdürüyor. İki gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı şehir merkezinde doyumsuz manzaraları da beraberinde getirdi. Özellikle tarihi mekanlarda kar yağışı ve sonrası adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlar Erzurum ve çevresindeki kar yağışının başta yeraltı ve yerüstü su kaynakları olmak üzere geniş bir coğrafyaya olumlu anlamda katkısı olduğunu dile getiriyor. Önemli ölçüde Erzurum coğrafyasındaki sulardan beslenen Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri milyonlarca insanın yaşadığı toprakları besliyor. Bu nedenle Erzurum'da kar yağışın olması bu üç akarsuyun geçtiği yerler içinde kıymetli görülüyor. Kar aynı zamanda temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge içinde değerli. Son yıllarda yıldızı parlayan Palandöken Kayak Merkezi de kar yağışı ile birlikte yüzü gülen taraftan birisi. - ERZURUM