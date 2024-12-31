Erzurum'da Kayak Güvenliği Artırılıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Kayak Güvenliği Artırılıyor

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Palandöken Kayak Merkezi'nde alkollü kayak yasak, güvenlik önlemleri ve skipass iptali uygulanacak.

31.12.2024 16:16
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(ERZURUM) - Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezindeki güvenlik önlemlerini içeren genel emir yayımlandı. Valilik emrinde, "kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği" kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen çığ felaketi sırasında Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği Palandaöken Kayak Merkezi için genel emir yayımlandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla yayınlanan emirde, Palandöken Kayak Merkezinde yer alan tüm kamu kurumu ve özel işletmelerin almaları gereken önlemler sıralandı.

Emirler arasında tehlikeli bölgeleri gösteren işaret levhalarının hazırlanması, doğa yürüyüşlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceği ve alkollü kayak yapılmasına müsaade edilmeyeceği de yer alırken, Kayak Federasyonu tarafından bölgeyi iyi bilen, kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik bir tim oluşturulacağı yönündeki maddeler dikkati çekti.

Valilik emrinde, "kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği" kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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