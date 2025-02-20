Erzurum\'da Kayak Keyfi

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Erzurum'da etkili olan kuvvetli yağış, bazı vatandaşlar için eğlence kaynağına dönüştü. Bir vatandaşın kayakla kent merkezinde tur atması sosyal medyada ilgi topladı.

Gece artarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaz örtü gibi kapatırken, bir vatandaş kayaklarını ayağına takarak kent merkezinde kayak yaptı. Yakutiye İlçesi'nde Cumhuriyet Caddesi'ne inen bir sokakta kayan vatandaşı arkadaşları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kışı ve karı ile meşhur olan Erzurum'da oldukça ilgi gördü. - ERZURUM