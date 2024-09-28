Erzurum'da Tarihi Tabyalar Gündeme Geliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Tarihi Tabyalar Gündeme Geliyor

Erzurum\'da Tarihi Tabyalar Gündeme Geliyor

Vali Çiftçi, 'Ecdada Vefa Projesi' ile tabyaların bakımını yaparak büyük bir seferberlik başlattı.

28.09.2024 14:19
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Erzurum'da tarihi tabyalar bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğuna verilen İlave Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Yapılan koordinasyon ile Erzurum'da bulunan tüm tabyalar resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. Tabyalar genelinde adeta seferberlik ilan edilen Erzurum'da yapılan çalışma her kesimden büyük takdir görüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Tarihi Tabyalar Gündeme Geliyor - Son Dakika

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