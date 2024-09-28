Erzurum\'da Tarihi Tabyalar Gündeme Geliyor

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Erzurum'da tarihi tabyalar bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğuna verilen İlave Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Yapılan koordinasyon ile Erzurum'da bulunan tüm tabyalar resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı. Tabyalar genelinde adeta seferberlik ilan edilen Erzurum'da yapılan çalışma her kesimden büyük takdir görüyor. - ERZURUM