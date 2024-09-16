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Erzurum'da Tarımda Yeni Desteklemeler

Erzurum\'da Tarımda Yeni Desteklemeler

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü, tarım sektörünü bilgilendirmek için toplantılar düzenledi.

16.09.2024 16:50
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımda üretim planlaması ve yeni destekleme uygulamalarına ilişkin olarak Erzurum ilinde tarım sektörünün tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi amacı ile ilçelerde bilgilendirme toplantıları yaptı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, dünyada stratejik önemi her geçen gün artan tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su kısıtına öngörülebilir reaksiyon gösterebilmesi önem arz ettiği vurgulanarak, "Bu değişimlerden tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilenme riskini barındırdığı da bir gerçektir. Riskleri azaltmak, sektörel sürdürülebilirliği sağlamak dışında, artan nüfus ve gelir seviyesi ile kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, suyu merkeze alarak doğal kaynakların etkin bir şekilde doğallığını kaybetmeden gelecek nesillerin kullanılmasına imkan sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirmektedir." denildi.

"Arz ve talep miktarı dikkate alınıyor"

Bakanlığın sektörel planlamalar yaptığını, suyu merkeze alan üreticiyi koruyup güçlendirirken sürdürülebilirliği vurgulayan, tüketicinin de artan refahtan pay almasını sağlayan bir yaklaşım gösterildiği belirtilerek şöyle denildi, "Yapılan planlamalar ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi beklenmektedir. Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi/yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır."

"Kadın ve gençler tarımda daha fazla söz sahibi olaracak"

Erzurum'da tarımda verimliliği artırmak ve üreticilere sürdürülebilir bir model sunmak amacıyla hayata geçirilen yeni destekleme modeli ile ilgili olarak işletmeler bilgilendirildi. Hayvancılık ve bitkisel üretim konusunda konu uzmanlarının katılımı ile işletmelerin konu ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiye ulaşması sağlandı. Toplantılarda, bölgesel tarım sektörü sivil toplum kuruluşları muhtarlar ve işletmelerin katılımı ile desteklemelerin neler olduğu desteklerin nasıl alınabileceği, Erzurum'da özel olan durumlar tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin artırılması için uygulanacak yeni yöntemler ve teşvikler hakkında bilgiler verildi. Üretim planlaması ve yeni destekleme modeli bölge çiftçileri ve hayvancılık sektörü için önemli bir fırsat sunmakta olup, yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması ile tarımsal işletmelerin özellikle kadın ve gençlerin tarımda daha fazla söz sahibi olarak, daha planlı ve verimli bir üretim gerçekleştirme şansına sahip olacaklar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Tarımda Yeni Desteklemeler - Son Dakika

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