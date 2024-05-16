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Erzurum'da uzun süredir devam eden sağanak yağışlar hız kesmeyecek, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor - ERZURUM