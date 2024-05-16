Erzurum'da Uzun Süredir Devam Eden Sağanak Yağışlar Hız Kesmeyecek, Yüksek Kesimlerde Kar Bekleniyor - Son Dakika
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Erzurum'da Uzun Süredir Devam Eden Sağanak Yağışlar Hız Kesmeyecek, Yüksek Kesimlerde Kar Bekleniyor

Erzurum\'da Uzun Süredir Devam Eden Sağanak Yağışlar Hız Kesmeyecek, Yüksek Kesimlerde Kar Bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor - ERZURUM

16.05.2024 09:47
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Erzurum'da uzun süredir devam eden sağanak yağışlar hız kesmeyecek, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Uzun Süredir Devam Eden Sağanak Yağışlar Hız Kesmeyecek, Yüksek Kesimlerde Kar Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Uzun Süredir Devam Eden Sağanak Yağışlar Hız Kesmeyecek, Yüksek Kesimlerde Kar Bekleniyor - Son Dakika
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