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Erzurum'dan Eğitime Destek

Erzurum\'dan Eğitime Destek

Erzurum Ticaret Borsası, Tortum Dikmen İlkokulu için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

17.12.2024 16:36
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Erzurum Ticaret Borsasınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tortum İlçesi Dikmen İlkokulu öğrencilerinin sınıf ve bireysel ihtiyaçları karşılandı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın destekleri, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan öncülüğü ve gönüllülerin katkılarıyla, Tortum Dikmen Köyü ilkokulu öğrencilerinin ihtiyaçları olan sınıf masası, sandalyesi, okuma kitapları ile okuldaki tüm öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilen destek projesinin açılış ve etkinlik programı Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen program ile Tortum Dikmen Köyü ilkokulunun sınıf masa ve sandalyesi başta olmak üzere öğrencilerin bireyler ihtiyaçları karşılanarak öğrencilere teslim edildi.

Açılış ve etkinlik programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tortum Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde Tortum Dikmen Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin sınıf masaları, sandalyeleri, okuma kitapları, temel ihtiyaç malzemeleri ile atkı bere gibi ihtiyaçları karşılanarak eğitimlerine katkı sağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi de öğrencilerle birebir ilgilendiği ve okul öğretmenleri ile de sohbet edip, eğitime yönelik telkinlerde bulundu.

Başkan Oral: Eğitime yapılan çalışmaları önemsiyoruz

Erzurum Ticaret Borsası olarak eğitime yapılacak her türlü çalışmaya destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Borsa olarak Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Tortum İlçesi Dikmen Köyü ilkokulumuzun sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda Sayın Valimizin talimatları ve teşrifleri ile birlikte bugün hem sınıf açılışımızı hem de etkinliklerimizi birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah eğitim noktasında desteklerimiz gönüllülerimizin destekleriyle devam edecek. Ayrıca bugünkü etkinliğimize büyük emek sağlayan Borsamız Genel Sekreter Yardımcısı Sevil İlhan'a da teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'dan Eğitime Destek - Son Dakika

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