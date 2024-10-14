Erzurum Havalimanı'nda Uçuş Sayısında Artış - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı'nda Uçuş Sayısında Artış

Erzurum Havalimanı\'nda Uçuş Sayısında Artış

2024'te Erzurum Havalimanı'nda 893 bin 712 yolcu uçtu, uçuş sayısı 5 bin 882 oldu.

14.10.2024 10:33
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılının ilk 9 ayında 893 bin 712 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 2024 yılında 5 bin 882 uçuş gerçekleşti ve toplam 893 bin 712 uçtu. Erzurum Hava Limanı'ndan 8 ay içinde 5 bin 771 iç hat ve 111 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 5 bin 707 uçuş gerçekleşti ve 784 bin 521 kişi uçtu.

Erzurum'da 2024 yılında 888 bin 502 iç hatlar ve 5 bin 210 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılı içinde Erzurum'dan 4 bin 988 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 7 bin 669 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 85 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı'nda Uçuş Sayısında Artış - Son Dakika

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