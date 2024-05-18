Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerin cenazesi Erzurum'a getirildi - Son Dakika
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Yerel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerin cenazesi Erzurum'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda şehit olan askerin cenazesi Erzurum\'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi, Erzurum Askeri Havaalanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Cenaze, ikindi namazını müteakip Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

18.05.2024 12:45  Güncelleme: 12:50
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

Erzurum Askeri Havaalanı'nda düzenlenen törenle karşılanan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Havalimanındaki törene şehidin yakınları, Vali Vekili Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum yöneticileri ve STK başkanları katıldı.

Şehit Recep Kabala'nın naaşını askerler uçaktan alarak tören alanına getirdi. Burada dua edildi. Bu esnada şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Hınıs İlçesi Bellitaş Köyü'ne uğurlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerin cenazesi Erzurum'a getirildi - Son Dakika


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