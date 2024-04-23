Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Ömer Özden ile yoluna devam edecek - Son Dakika
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Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Ömer Özden ile yoluna devam edecek

Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Ömer Özden ile yoluna devam edecek

Erzurum Tarih Derneği'nin genel kurulunda Prof. Dr. Ömer Özden başkanlığa seçildi. Dernek, Erzurum tarihini tanıtmayı amaçlıyor.

23.04.2024 17:13  Güncelleme: 17:31
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Erzurum Tarih Derneği, yapılan genel kurul ile yoluna Prof. Dr. Ömer Özden ile devam edecek.

Önceki dönem dernek başkanı Prof. Dr. Ali Kurt'un vefatının ardından yönetim kurulu kararı ile dernek başkanlığına getirilen Prof. Dr. Ömer Özden, ilk genel kurulunu yaptı. Prof. Dr. Özden, amaçlarının Erzurum Tarihini sadece Erzurumlulara değil, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya ülkelerine tanıtmak olduğunu söyledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'ne (ETÜ) ait tarihi Erzurum Kalesinin yanında bulunan Erzurum Şehir Arşivi'nin tarihi binadaki konferans salonunda yapılan genel kurula birçok tarihçi katıldı.

Divan başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Engin'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Prof. Dr. H.Ömer Özden, derneğin geçmişte ki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek yönetiminin yanı sıra, hesap bilançosu ve denetleme raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

Toplantıya katılan üyelerin tamamının oyunu alan Prof. Dr. Ömer Özden, Erzurum Tarih Derneği Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise İsmail Bingöl, Mahir İnanç, İsmail Arslan ve Zübeyir Saltuklu seçilirken, Naim Ürkmez, Muammer Çelik, Uğur Akbulut, Nurtaç Canpolat ve Abdurrahman Zeynal da yönetim kurulu yedek üyeliklerine seçildiler. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Nizam Işık, Sinan Gügen, Metin Sarıgül seçilirken, yedek kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Erdal Güzel, Erdoğan Serdar Çalık ve Müslüm Çağlar.

Tarihçiler tarihin kalbinde buluştu

Genel kurul sonrası katılımcılara teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. H. Ömer Özden, şöyle konuştu: "2022 yılında son dernek başkanımız Prof. Dr. Ali Kurt'un vefatı dolayısıyla devraldığım Erzurum Tarih Derneği'nin bu toplantısında ilk ilk genel kurulumuzu yaparak yeni yönetim ve denetim kurulumuz ile yedek yönetim ve denetim kurullarımız seçildi. Dilek ve temennilerde bulunulduğu bu toplantının şehrimiz için faydalı hizmetlerin bir buluşması olduğunu düşünüyorum. Yönetim olarak daha önce başta sayın valimiz olmak üzere, büyükşehir belediye başkanımız, A.Ü ve ETÜ rektörlerimizi ziyaret ettik.

İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin ileri gelen Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek önemli faaliyetler yapmayı amaçlıyoruz. Kitap yayını, panel, sempozyum düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunacağız. Bundan sonra inşallah Erzurum Tarih Derneğini sahada da göreceğiz. Zaten derneğimizin kuruluş amacı; Erzurum tarihini tanıtmak, mevcut şehrimiz hakkında bilgi sunmak ve bunları kitap haline getirmek. Biz de bu doğrultu da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Başta kitap ve dergi yayınları olmak üzere çeşitli yayın organları aracılığıyla şehrimizin tarihini Erzurum halkına ulaştırmakla kalmayıp, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına sadece Erzurumlulara değil tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz."

Genel kurulu Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Abdurrahman Zeynal gibi bir çok tarihçinin yanı sıra, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Nizam Işık, Prof. Dr. Uğur Akbulut, Doç. Dr. Naim Ürkmez gibi isimler de katıldı. Genel kurul toplantısı, dernek üyelerine rozet katılması ile tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Tarih Derneği, Prof. Dr. Ömer Özden ile yoluna devam edecek - Son Dakika

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