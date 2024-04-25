Erzurum Tarih Derneği ve Türk Ocakları, Ermeni Soykırımı iddialarını reddetti - Son Dakika
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Erzurum Tarih Derneği ve Türk Ocakları, Ermeni Soykırımı iddialarını reddetti

Erzurum Tarih Derneği ve Türk Ocakları, Ermeni Soykırımı iddialarını reddetti

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden ve Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Av. Nizam Işık, ABD ve Fransa gibi ülkelerin 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımı olarak anma günü olarak kabul etmesine tepki göstererek, Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları soykırımın belgelerle ortada olduğunu belirtti.

25.04.2024 15:30
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ABD ve Fransa gibi ülkelerin 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımı olarak anma günü olarak kabul etmesine tepki gösteren Erzurum Tarih Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden ile Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Av. Nizam Işık, Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları soykırımın belgelerle ortada olduğunu söylediler.

Konuyla ilgili olarak ortak bir basın açıklaması yapan Prof. Dr. Ömer Özden ile Av. Nizam Işık, 24 Nisan 1915 yılında asıl soykırıma uğrayanların Doğu Anadolu'da yaşayan Türkler olduğunu belirterek, asıl bunun dünya gündemine oturtulması gerektiğini ifade ettiler. ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan etmesinin yıl dönümünde ortak bir açıklama yapan Erzurum Tarih derneği Başkanı Prof. Dr. H. Ömer Özden ile Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Av. Nizam Işık, şu ifadeleri kullandılar:

"24 Nisan 1915 tarihinde, Ermenilerin Türklere yönelik tedhiş ve terör eylemlerine karşı bir tedbir olmak üzere Osmanlı Devleti'nin Sevk ve İskan Kanunu, bir tehcir değil, Ermenileri iskan etme kanunudur. Bu kanun gereğince Ermeni nüfus hem güvenli bölgelere nakledilmiş ve orada iskan edilmiş hem de Osmanlı ordusuna karşı yapabilecekleri suikastler önlenmeye çalışılmıştır. Bu iyi niyetli girişim, sonraki zamanlarda ters döndürülerek bir soykırım yapıldığı gibi yalan bir beyanın etrafında insanlar aldatılmaya çalışılmış ve Türk toplumuna ve devletine yönelik bir karalamaya dönüştürülmüştür.

1918 yılında Anadolu coğrafyasında Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları soykırım ise belgelerle ortadadır. 1915 yılında çıkarılan yasanın bir sevk ve iskan yasası olduğu da yine belgelerle ortadadır. Tarih ise belgelerden yola çıkılarak yapılan bir bilimdir. Belgeden yoksun anlatılan hiçbir olayın kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Bu bakımdan her 24 Nisan'da karşımıza çıkarılan sözde Türklerin Ermeni kıyımı yaptığı gibi bir yalanı artık bütün ülkelerin anlamasını ve bu yalanın artık tutmadığını görmelerini istiyoruz.

Asıl soykırıma uğrayan Doğu Anadolu'da yaşayan Türklerdir ve asıl dünya gündemine oturtulması gereken budur. Doğu Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde ortaya çıkarılan toplu mezarlar bunun en önemli kanıtıdır ve batılı ülkelerin özellikle de Amerika ve Fransa'nın artık bunu görüp anlaması gerekmektedir.

24 Nisan'da bir sözde Ermeni kıyımının yapıldığı iddiasını Türk Ocakları Erzurum Şubesi ve Erzurum Tarih Derneği olarak kınıyor ve böyle bir iddianın asılsız olduğunu tüm dünya kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ömer Özden, Erzurum, Fransa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Tarih Derneği ve Türk Ocakları, Ermeni Soykırımı iddialarını reddetti - Son Dakika

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