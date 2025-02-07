Erzurum Tarım Konseyi Toplandı - Son Dakika
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Erzurum Tarım Konseyi Toplandı

Erzurum Tarım Konseyi Toplandı

Vali Çiftçi başkanlığında toplanan Erzurum Tarım Konseyi, tarım ve hayvancılığı geliştirme hedefiyle fikir alışverişinde bulundu.

07.02.2025 14:19
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Erzurum Tarım Konseyi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantının açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sundu.

Erzurum Tarım ve Hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarım ve hayvancılık açısından sahip olduğu potansiyeli şu sözlerle dile getirdi: "Topraklarımızın yüzölçümünün yüzde altmışı, mera alanlarından oluşuyor. Ardından 480 bin hektar gibi tarım yapılabilen alan var, 290 bin hektar civarında ormanlık alanlardan müteşekkil. Bu dağılıma baktığımızda ilimizin tamamen bir tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu görüyoruz. Aslında tarım dediğimiz zaman bunun alt başlıkları olarak ziraat, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi daha doğru bir tanımlama yapmamız gerekiyor. İlimizin tarım yapılabilen alanları 480 bin hektar. Bunun tamamında da tarım yapılamıyor. Belki 420 bin hektarlık alanında tarım yapılabiliyor. Erzurum,daha çok hayvancılığa uygun bir memleket."

Erzurum Hayvancılıkta Türkiye'nin ilk 3 şehri arasında

Hayvancılık konusunda Erzurum'un önemli bir konumda olduğunu belirten Vali Çiftçi, güncel hayvan varlığı verilerini de paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hayvan sayılarına baktığımız zaman da ilimizde, Tarım Müdürlüğünün verilerine göre 710.000 civarında büyükbaş hayvan varlığı var. 840.000 civarında da küçükbaş hayvan varlığı var. Yani bu rakamlar açısından düşünüldüğünde ilimiz tam da bir hayvancılık memleketi. Zaten bu açıdan sıralamaya bakıldığında 2023 veya 2024 yılında Türkiye'de hayvancılık ve hayvan sayısı açısından 3. sırada yer alıyoruz. 1. sırada Konya, 2. sırada İzmir, 3. sırada da Erzurum vardı. Yani bu gerçekten hareketle burada tarımı değil de daha çok hayvancılığı yaygınlaştırmak için, ziraatı değil, hayvancılığı yaygınlaştırabilmek için ortak aklı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani şu verdiğim rakamlar da aslında Erzurum'a yakışan rakamlar değil. Buranın yüzde 60'ı meradan oluşacak ve biz Türkiye'de 3. sırada olacağız. Hayvancılığı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Daha ileride olmamız gerekiyor. Tabii hayvancılık derken sadece bunlar değil, arıcılığı da zikretmek lazım. Bizim resmi kayıtlara göre 134 bin arılı kovanımız var. Bunu için bizim mümkün mertebe ağırlığı daha çok hayvancılığa vermemiz gerekiyor. Hayvancılığı geliştirmemiz gerekiyor."

Erzurum Tarım Konseyi, Ortak Akılla Çözüm Üretecek

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Tarım Konseyi'nin amacı ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Çiftçi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi adına ortak akıl çerçevesinde çalışılacağını belirterek şunları söyledi: "Muhterem hazirunla beraber bir tarım konseyi oluşturduk. Çalışma guruplarımızla birlikte her zaman bir araya gelme şansımız olmuyor belki. Sorunlarını dile getiremeyenler veya uygun ortamda söyleyemeyenler, benim de bir fikrim, önerim var, projem var diyenler, şunlar yapılmalı diyenler varsa onların bütün fikir ve tekliflerine açık durumdayız. Onları çözümleme gibi bir düşüncenin içerisindeyiz. Bunların içerisinden belki Valiliğimizin yetkisi dahilinde olanlar vardır, Bakanlığı ilgilendirenler vardır veya başka kurumları ilgilendirenler vardır. Biz kendimizden başlamak suretiyle, kendi çözümlerimizden başlamak suretiyle Bakanlığa teklif etmemiz gerekenleri veya konuyu nereye intikal ettirmemiz gerekiyorsa milletvekillerimize sonucunu bir rapor halinde verip onların da yardımını isteyeceğiz. Dolaysıyla böyle bir konsey oluşturup, ortak aklı harekete geçirip, ne yapabilirizi hep beraber ortaya koyalım diye oluşturduk. Madem biz hayvancılık memleketiyiz, öyleyse hep beraber bu işin çözümüne yönelik, olarak sorunları beraberce değerlendirip çözelim."

Vali Çiftçi konuşmasının ardından, toplantıya katılan konsey üyelerine söz hakkı vererek onların görüş, öneri ve sorunlarını tek tek dinleyip not aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Tarım Konseyi Toplandı - Son Dakika

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