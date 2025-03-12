Erzurum'un Kurtuluşu: 107. Yıl Mesajı - Son Dakika
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Erzurum'un Kurtuluşu: 107. Yıl Mesajı

Erzurum\'un Kurtuluşu: 107. Yıl Mesajı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, şehrin kurtuluşunun önemini vurguladı.

12.03.2025 10:30
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum'un tarihin her döneminde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'mızın da öncüsü olduğunu ifade eden Yıldız, mesajında şunları kaydetti; "Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'mize yön veren şehrimiz, I. Dünya Savaşı yıllarında milletimize reva görülen zilleti, kurtuluş mücadelesiyle parçalamış ve ebediyete kadar hür yaşayacağını düşmanlarına bir kez daha göstermiştir.

Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği kahramanlığı kurtuluş mücadelemizde de tekrar ortaya koymuş ve bütün dünyayı kahramanlığına şahit etmiştir.

Erzurum, milletimize yönelen bütün saldırılar karşısında göğsünü siper etmiş, milletimizin şerefine yakışır bir şekilde mücadelesini vermiş ve 12 Mart 1918'de özgürlüğüne kavuşmuştur. İnşallah ilelebet de özgür bir şekilde varlığını devam ettirecektir.

Şehrimiz, savaş meydanlarında gösterdiği başarının yanı sıra tarih boyunca ilim ve irfanın da merkezi olmuştur. Var olduğu günden beri eğitim neferlerinin mekanı olan bu güzide şehir, ülkemizin yıkılmaz kalesi olmaya devam edecektir.

Kahraman bir milletin evlatları olarak bizler, emanetimizin kıymetinin farkındayız. Genç nesillerimize geçmişimizin kahramanlığı, geleceğimizin idealleri izinde bir yol çizmeye ve onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Kurtuluşu: 107. Yıl Mesajı - Son Dakika

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