Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

28.04.2022 20:26

Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk olduERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Hınıs'a giden Vali Memiş, kaymakamlık binası önünde Kaymakam Hamza İnam, Belediye Başkanı Erdoğan Eren ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

İlçede emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını gezen Memiş, esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Memiş ve beraberindeki heyet ilçedeki temasların ardından iftar için Köprübaşı Mahallesi'ne geçti. 6 çocuklu Ebubekir Atmaca'nın evine giden Memiş, iftarını da burada açtı. Aile ile yakından ilgilenen Memiş, iftar sofrasında Atmaca ailesi ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ramazan ayını vatandaşlarla bir arada geçirmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Memiş, "Mübarek Kadir Gecesi'nde, Hınıs'ta sizlerle birlikte olmak istedim. Sizlerle iftar sofralarımızı paylaşmak, varsa taleplerinizi dinlemek, yanınızda olmak istedik. Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi sizlerin de emrinizde olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. Tüm imkanlarımızla her daim vatandaşlarımızın yanındayız." şeklinde konuştu.

Akşam namazını da aile ile birlikte eda eden Memiş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

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Köprübaşı, Hisarcık, Erzurum, Hınıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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