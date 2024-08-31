Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Tahta Çıkışının 148. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Tahta Çıkışının 148. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 148. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Çiftçi, Abdulhamit'in Osmanlı tarihinde ilk defa meclis açan ve ilk defa anayasa ilan eden padişah olduğunu belirterek, Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyor.

31.08.2024 15:16
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(ERZURUM)- Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmanlı padişahı 2 .Abdülhamid'in tahta çıkışının 148. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Çiftçi, "Ulu Hakan" olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığını", Abdulhamit'in Osmanlı tarihinde ilk defa meclis açan ve ilk defa anayasa ilan eden padişah olduğunu" belirterek, "Bu vesileyle Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sultan Abdülhamid Han iradesi, kararlılığı, dehası ve ileri görüşlülüğü ile milletimize rehber olmuştur" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Sultan Abdulhamid Han'ın Tahta Çıkışının 148. Yıl Dönümü Kutlmama Mesajı" başlığı ile valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Osmanlı Cihan Devleti'nin büyük Sultanı ve Halifesi II. Abdülhamid Han'ın tahta çıhışının yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sultan Abdülhamid Han, 31 Ağustos 1876'da dünyanın ve devletimizin en buhranlı dönemlerinden birinde, üç kıtaya hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun başına geçmiş; iradesi, kararlılığı, dehası ve ileri görüşlülüğü ile milletimize rehber olmuştur.

Düyün-ı Umümiye idaresini kurarak devletin borç yükünü hafifletmiş, memlekette büyük bir imar ve eğitim seferberliği başlatmıştır. 33 yıllık hükümdarlığı süresince cami, mektep, medrese, hastane, çeşme ve köprü gibi pek çok eseri Osmanlı coğrafyasına kazandırmış, Hicaz Demiryolu'nu inşa ettirmiştir. Özellikle eğitim ve ilim meselelerine verdiği değerle Osmanlı Cihan Devleti'nin ve milletimizin kalkınması için çok büyük adımlar atmıştır. Nitekim Osmanlı tarihinde ilk defa meclis açan ve ilk defa anayasa ilan eden padişahtır.

Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı Cihan Devleti'ni güçlü bir diplomasi ile yönetmiş, emperyalist güçlerin baskılarına boyun eğmeyerek ayakta durmayı başarmıştlr. Cesareti, metaneti ve bağımsız kararları ile Osmanlı Devleti'ni dirayetle yönetmiş, 'Ulu Hakan' olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu vesileyle Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Tahta Çıkışının 148. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Tahta Çıkışının 148. Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı - Son Dakika
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