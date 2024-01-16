Esenköy öğrencileri şehitler için jandarmaya taziye ziyareti gerçekleştirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde öğrenciler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri unutmayarak jandarmaya taziye ziyaret gerçekleştirdi ve şehitler için dua ve şiirler okudu.

Esenköy Adnan Kaptan Ortaokulu öğrencileri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Esenköy Jandarma Komutanlığı'na taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlerimizin anısına Karakol Komutanı Gürkan Demir'e başsağlığı dileklerinde bulunup dualar ve şiirler okuyan öğrencilerin ziyareti duygu dolu anlar yaşattı. - YALOVA