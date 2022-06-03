Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

03.06.2022 13:33
Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

Birçok mahallede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını devam ettiren Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile beraber Esentepe Mahallesi'nde Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.

Birçok mahallede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını devam ettiren Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile beraber Esentepe Mahallesi'nde Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.

Melikgazi ilçesine 8 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. Son üç yılda 8 aile sağlık merkezi ile semtlerde yerinde sağlık hizmeti verilmesine vesile oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Esentepe Mahallemize yapacağımız Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezinde; aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası; laboratuvar, bay -bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası yer alacak. Çok kısa bir sürede inşaatımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve Esentepe mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, kaliteli ve daha modern tesislerde hizmet verilebilmesi için sağlık merkezlerini ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak
Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

YORUMLAR
500
Başkan Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret Başkan Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret Başkan Palancıoğlu: 'Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor' Başkan Palancıoğlu: 'Şehrin merkezinde hummalı çalışma devam ediyor'
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Esentepe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement