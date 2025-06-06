Esenyurt Belediyesi Bayramda Hizmette Sınır Tanımadı

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramda da vatandaşları yalnız bırakmadı. Özellikle engelli bireyler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sürdürülen Evde Kişisel Bakım Hizmetleri Birimi çalışmaları kapsamında, saç, sakal ve tırnak kesimi ile banyo gibi kişisel bakım ihtiyaçları evlerinde karşılandı.

Ekipler, bayram süresince de yoğun mesai harcayarak vatandaşların hem hijyenik hem de moral açısından desteklenmesini sağladı. Hizmetten faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, belediye personeli de çalışmaları büyük bir özveriyle yürütüyor.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Esenyurt Belediyesi personeli Canan Dağ, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın saç, sakal kesimi, banyo, tırnak kesimi gibi tüm kişisel bakımlarını yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Vatandaşlarımız çok memnun, bu hizmete olan talep çok yüksek. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Bu hizmetimizi bayramda da yoğun şekilde sürdürdük" dedi.

"Bu işi hakkıyla, profesyonelce yapıyorlar"

Hizmetten faydalanan İlhan Keremdiri ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Rahatsızlığımdan dolayı Esenyurt Belediyesi'nden aldığım berber ve tırnak bakımı hizmetinden gerçekten çok memnunum. Bu işi hakkıyla, profesyonelce yapıyorlar. Kendimi onların yanında ailemin yanındaymış gibi hissediyorum. Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ederim." - İSTANBUL