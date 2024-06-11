Esenyurt Belediyesi, ilçede haşere ve böceklerle mücadele ediyor

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Esenyurt Belediyesi, halk sağlığı için bir yandan ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da haşere ve böceklerle mücadele ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatıyla vatandaşların sağlığı için harekete geçen ekipler, böcek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışması yürütüyor. Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden her türlü kemirgen ve haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araçlarla yapılıyor. Ekipler; bodrum, sığınak, apartman boşlukları, çöp konteynerleri, ortak alanlar ve haşerelerin ana üreme noktalarında gece gündüz demeden çalışıyor. Çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de hızlıca dönüş sağlıyor. - İSTANBUL