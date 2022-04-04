Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

04.04.2022 13:51
Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İBB ile ortak çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı çalışması tamamlanan Atatürk Mahallesi 2214. ve Piri Reis Mahallesi 2073. Sokak'ta yeni asfalt serimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise sokakların yenilenmesinden memnun olduklarını belirtti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta yollar yenilenmeye devam ediyor - Son Dakika


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