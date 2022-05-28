Esenyurtlu minikler fide dikti - Son Dakika
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Esenyurtlu minikler fide dikti

28.05.2022 11:55

Esenyurtlu minikler fide dikti Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kreş öğrencilerine fide dikimi etkinliği düzenledi.

Esenyurtlu minikler fide dikti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kreş öğrencilerine fide dikimi etkinliği düzenledi. Toprakla buluşan minikler hem öğrendi hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, çocuklara 'daha yeşil bir çevre' bilincini aşılamak amacıyla bünyesinde eğitim gören kreş öğrencilerine Menekşe Parkı Kreşi içinde yer alan Hobi Bahçesi'nde fide dikimi etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başkan Yardımcıları Ali Susuz ve Veysel Bal, öğrencilerle birlikte fide dikti. Öncesinde öğrencilere fideyi nasıl dikmeleri gerektiği konusunda bilgiler verilirken aynı zamanda öğrencilerin her birinin adı dikilen fidelere verildi. Minik elleriyle fideleri toprakla buluşturan öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Esenyurtlu minikler fide dikti
Esenyurtlu minikler fide dikti
Esenyurtlu minikler fide dikti
Esenyurtlu minikler fide dikti

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Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurtlu minikler fide dikti - Son Dakika


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