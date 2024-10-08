Eski Dülük Caddesi yenilendi - Son Dakika
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Eski Dülük Caddesi yenilendi

Eski Dülük Caddesi yenilendi

Şehitkamil ilçesinin en işlek caddelerinden olan Eski Dülük Caddesi yeni bir görünüme kavuştu, yolları yenilendi.

08.10.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Şehitkamil ilçesinin en işlek caddelerinden olan Eski Dülük Caddesi yeni bir görünüme kavuştu, yolları yenilendi.

Şehitkamil ilçesinin en işlek caddelerinden olan Eski Dülük Caddesi yeni bir görünüme kavuştu, yolları yenilendi. Uzun yıllardır yamalı ve bozuk asfaltlarla çileli yolculuğa neden olan cadde, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla yenilendi. Yolun yenilenmesinden büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez başlattığı asfalt seferberliği ile ilçe genelindeki bozuk tüm yollar yenileniyor. Birçok bölgede tamamlanan çalışmalarla yollar yeni bir yüze kavuştu.

Yılların çilesi son buldu

Çalışmalar kapsamında Şehitkamil'de en sık kullanılan yollar arasında bulunan Eski Dülük Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları başladı. Kentin kronik sorunu haline gelen cadde uzun yıllardan beri bir türlü yenilenemedi. Vatandaşlar uzun yıllar bozuk yollarda seyahat etmek zorunda kaldı.

Umut Yılmaz'a teşekkür

Bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşların yıllardır süregelen şikayetlerine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz kulak verdi. Yılmaz'ın talimatıyla bölgede çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. Yeni bir görünüme kavuşan Eski Dülük Caddesi esnafı ve sakinleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caddenin yıllardır bozuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm taleplerine rağmen bir türlü asfalt sorununun giderilemediğini belirterek, Başkan Umut Yılmaz ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Dülük Caddesi yenilendi - Son Dakika

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