Eski Türk kültürü Bilalköy'de yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Eski Türk kültürü Bilalköy'de yeniden hayat buldu

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Eski Türk kültürü Bilalköy'de yeniden hayat buldu İnegöl Bilalköy Mahallesi'nde İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 2204-A Lise Proje Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen kış karşılama etkinliği, eski Türk geleneklerini gün yüzüne çıkardı.

23.12.2024 03:02  Güncelleme: 03:10
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Eski Türk kültürü Bilalköy'de yeniden hayat buldu

BURSA - İnegöl Bilalköy Mahallesi'nde İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 2204-A Lise Proje Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen kış karşılama etkinliği, eski Türk geleneklerini gün yüzüne çıkardı. İnegöl Belediyesi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Bilalköy Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, eski Türk geleneklerinden kışı karşılama ritüelleri canlandırıldı.

Eski Türk adetlerinden biri olan kış karşılama adeti Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nin projesiyle yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bilalköye'de düzenlenen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Bilalköy Muhtarı Ayşe Eker, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencileri ile mahalle sakinleri katıldı. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği geleneksel deve oyunu büyük ilgi topladı. Topluluk, mahalle meydanına kadar evlerin kapılarını çalarak yaz aylarındaki hasat ürünlerini topladı. Meydanda devam eden halk dansları gösterileriyle eğlenceli anlar yaşanırken, kadınların birliğiyle hazırlanan yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

"Doğayı uykuya yatırıyoruz"

Düzenlenen programda mahalle meydanında konuşmalar yapıldı. İlk olarak Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe grubu öğretmeni ve proje koordinatörü Pınar Yıldız katılımcılara proje hakkında bilgiler verdi. Projesiyle kültürel değerlerin işlendiğini aktaran Yıldız, "Bu yıl Bilalköy'ü konu aldık. Bununla birlikte 2204-A yarışmalarında kültürel mirası işliyoruz. Eski Türk geleneklerini kapsayan ve bunları yaşatan bir proje hedefliyoruz. Aynı zamanda yerel mirası kadınların elinde korumak var tabii ki. Çünkü mahalle muhtarımız Ayşe hanım kadın muhtar olarak aktif bir görev almakta. Biz bugün burada 21 Aralık Ekinoks gününde doğayı uykuya yatırıyoruz. Nevruzda da tekrar uyandıracağız. Projenin önemi somut ve soyut mirası tanıtmak, korumak, aynı zamanda da tüm dünyaya duyurarak kırsal mahallelerin ziyaretlerini arttırmak için katkıda bulunmak. Projemiz kapsamında bizlere destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere İlçe Milli Eğitim ve okul müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi. Projede görev alan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Eslem Efe ve Rümeysa Aybey de bu tür projelerin kültürel mirasa sahip çıkılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Geleneklerimiz gün yüzüne çıkartan tüm projelere desteğimiz tam"

Unutulmaya yüz tutmuş projelerin gün yüzüne çıkması ve gelecek nesillere aktarılması adına göreve geldiği günden bu yana çalışmalar yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bu tür projelere desteklerinin tam olduğunu söyledi. Başkan Alper Taban burada yaptığı açıklamada, "Bilalköy Mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımızın organizasyonuyla Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı projesiyle unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı canlandırmak için bir araya geldik. Programı çok kıymetli buluyorum. Çünkü baharın uyanışının kutladığımız aynı zamanda da toprağın uykuya geçtiği dönemi de kutladığını hatırlatmak üzere bu program icra edildi. Mevsimsel olarak kış mevsimindeyiz, toprağın da uykuya geçtiği dönem Sonrasında da bereketi bekleyeceğimiz için toprağı uykuya gönderirken aslında eğlenceli bir gönderme yapmış oluyoruz. Halk dansları topluluğumuz bu nedenle deve oyununu sergilemiş oldular. Evlerin kapılarını çalarak buradan almış oldukları un, yağ, şeker gibi ürünleri mutfakta hazırlayıp gelen misafirlere ikram ettiler. Bu oyundaki amaç birlik ve beraberliği vurgulamak. Yüz yıllar boyunca bu adetlerimiz hep süre gelmiş ve kültürel değerler olarak gün yüzüne çıkmış. Biz de bunları önemsiyoruz. Özellikle bu konuda geçmişimizi öğrenmek, tanımak, unutulmaya yüz tutmuş olan ne varsa bunları gün yüzüne çıkartmak adına yapılan tüm projeleri destekliyoruz. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci, öğretmen ve proje ekiplerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzü kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak folklor ekiplerimiz ve uzman arkadaşlarımızla projeye destek verdik. Devamında daha yenileri de olacak." dedi.

"Doğa kış uykusunda ama gençlerimiz uyanık"

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "Doğa kış uykusunda ama gençlerimiz uyanık. Gençlerimiz projelerini o kadar güzel aktardılar ki çok büyük bir alkışı hak ettiler. Bizler köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Tarihimizin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş o kadar çok kültürel mirasımız var ki bunları bugün gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarabilirsek belki problemlerin birçoğunu halletmiş olacağız. Proje çerçevesinde Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisemizin değerli müdür, öğretmen ve öğrencileri bu kültürel mirasımızı yeniden bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bizlerin bu mirasları gelecek nesillere aktarabilmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu doğrultuda destek veren Başkanımız Alper Taban, mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Mahallemizin örfünü adetini tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz"

Son olarak konuşma yapan Bilalköy Mahalle Muhtarı Ayşe Aker ise, proje çerçevesinde mahallenin eski bir adeti olan kış karşılama adetini tanıtmayı, unutulmaya yüz tutmuş bu adeti tekrar gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarabilmeyi hedeflediklerini ileterek katkı ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Proje katılımcılardan tam not aldı

Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan program katılımcılardan tam not alırken ayrıca Nevruz için planlanan kutlamalara dair bilgiler de verildi. İnegöl'ün farklı köylerinde bir hafta boyunca baharın uyanışı kutlanacak. Bu özel etkinliklere tüm Türkiye'den katılımcılar davet edildi. Nevruz kutlamalarıyla, bölgenin zengin kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Eski Türk kültürü Bilalköy\'de yeniden hayat buldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Türk kültürü Bilalköy'de yeniden hayat buldu - Son Dakika

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